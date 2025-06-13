В России научились диагностировать болезнь Альцгеймера с точностью до 89%

Ученые пермского политехнического университета (ПНИПУ) предложили инновационный метод диагностики болезни Альцгеймера. Он основан позволяет выявлять заболевание с точностью до 89% на ранних стадиях.

В вузе «Свободной Прессе» рассказали, что на разработку выдан патент №2837964. Исследование выполнено в рамках НОЦ Мирового уровня.

Согласно статистике ВОЗ, в 2015 году болезнью Альцгеймера страдали 47 миллионов человек во всем мире. К 2030-му их число увеличится до 75, а к 2050 — до 132. Начало развития заболевания сложно отследить как пациенту, так и врачу, поскольку симптомы могут долго себя не проявлять.

По мере развития болезни связи между нейронами нарушаются. Мозг теряет способность выполнять свои функции: ухудшаются память, человек начинает путаться во времени и терять ориентацию. На данный момент полного излечения от «Альцгеймера» не существует. При этом есть препараты и подходы, которые могут замедлить ее развитие или препятствовать переходу в тяжелую форму.

Ученые ПНИПУ предложили метод диагностики, который основан на исследовании вен левого и правого полушарий головного мозга с помощью МРТ и машинного обучения. До этого они запатентовали способ диагностики через анализ четырех вен. В новом подходе учитываются показатели магнитной восприимчивости уже шести.

Начальник отдела инноваций ПНИПУ, кандидат технических наук Леонид Кожемякин уточнил «СП», что пациенту вводят контрастное вещество на основе гадолиния, которое усиливает сигнал МРТ. Далее специалисты измеряют магнитную восприимчивость в шести мозговых венах. Эти параметры дают важную информацию о состоянии кровеносных сосудов и уровнях кислорода, которые могут меняться при развитии болезни Альцгеймера.

В отличие от предыдущего подхода пермских ученых, который предполагал ручную работу на бумажной диагностической карте, в новом методе полученные параметры вводятся в заранее обученную компьютерную программу. Она последовательно проверяет значения магнитной восприимчивости вен и на мониторе выдает заключение: CON — человек здоров, или AD — болезнь Альцгеймера.

В пермском политехе подчеркнули, что такой подход позволяет обнаружить болезнь на доклинической стадии. В отличие от инвазивных способов, таких как биопсия, МРТ с контрастом минимально воздействует на организм. Главное преимущество метода — его точность: достоверность диагностики составляет не менее 89%, что значительно выше, чем у большинства современных аналогов.