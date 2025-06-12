Выявлены обонятельные рецепторы носа, связанные с чувством насыщения

Нейрофизиологи из Европы обнаружили, что в обонятельном эпителии носа присутствует особая категория рецепторов, усиливающая чувство насыщения при вдыхании аромата пищи. Нарушения в работе этих нервных клеток может быть одной из причин переедания и ожирения, сообщила пресс-служба немецкого Института биологии старения.

"Наше открытие подчеркивает, что нам нужно обязательно учитывать, какую роль играет чувство обоняния в регулировании аппетита и в развитии ожирения. Открытые нами различия в работе этих нейронов у худых и тучных мышей указывают на возможность создания новых методов предотвращения переедания среди людей с лишним весом", - заявила руководитель научной группы в Институте биологии старения (Германия) Софи Стекулорум, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые совершили это открытие при всестороннем изучении того, как запах пищи влияет на работу всего мозга мышей в целом и на отдельные цепочки нейронов, связанные с чувством голода и насыщения. Для получения подобных сведений ученые ввели в тело грызунов глюкозу, помеченную при помощи нестабильных атомов фтора-18. Их распады сопровождаются выработкой позитронов, простейших частиц антиматерии, что позволяет отслеживать вспышки активности отдельных нейронов по тому, как много позитронов они испускают.

Опираясь на этот подход, ученые проследили за тем, как менялась активность мозга мышей в тех случаях, когда они вдыхали аромат пищи. Эти замеры выявили ранее неизвестную группу "пищевых" нейронов, которая была напрямую связана с обонятельным эпителием мозга и находилась рядом с так называемой прозрачной перегородкой, разделяющей передние рога боковых желудочков головного мозга.

Для раскрытия функций этой цепочки нервных клеток ученые модифицировали геном мышей таким образом, что работой данных нейронов можно было гибко управлять, подсвечивая при помощи лазера связанные с ними обонятельные рецепторы внутри носа животных. Последующие опыты показали, что принудительная активация данных нервов приводит к тому, что здоровые мыши начинают есть значительно меньше пищи даже в том случае, если им предлагают их любимый корм.

При этом ученые обнаружили, что аналогичная стимуляция нейронов в мозге мышей с лишним весом не приводила к ослаблению их аппетита, что указывает на появление сбоев в работе данной цепочки "пищевых" нейронов при развитии ожирения. Восстановление ее нормальной работы, как предполагают ученые, позволит снизить тягу людей с лишним весом к перееданию и защитить их от дальнейшего набора килограммов.