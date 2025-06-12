В мужской бороде оказалось больше микробов, чем в шерсти собак

К такому выводу пришли швейцарские учёные после сравнительного исследования растительности на лицах 18 мужчин и шерсти 30 собак.

Оказалось, что все мужчины в возрасте от 18 до 76 лет имеют высокий уровень микробов. У семерых из них есть бактерии опасные для здоровья человека. При этом только у 23 собак наблюдалось повышение уровня микробов, у остальных животных всё было в норме, пишет The Sun.

На основании этих результатов можно утверждать, что собаки чище, чем бородатые мужчины.

Борода создаёт тёплую, влажную среду, где могут скапливаться остатки пищи и масла — идеальные условия для роста микробов. Кроме того, постоянное касание усов и бороды также их загрязняет.