Разработан РНК-препарат, снижающий риск фиброза легких при лечении рака

Исследователи из СО РАН создали новый способ лечения рака и вирусных инфекций с помощью специальных молекул — иммуностимулирующих РНК (исРНК). Эти молекулы помогают организму бороться с болезнями и уменьшают вероятность опасного осложнения — фиброза лёгких.

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По словам Елены Черноловской, главного научного сотрудника лаборатории биохимии, исРНК активируют иммунитет, усиливая защиту организма без серьёзных побочных эффектов. Они стимулируют выработку интерферонов — белков, которые останавливают размножение вирусов и поддерживают иммунную систему.

Кроме того, исРНК вызывают производство цитокинов — веществ, которые помогают подавлять рост опухолей и контролируют воспаление. Благодаря такому комплексному действию, этот метод может помочь не только при онкологических заболеваниях, но и при вирусных инфекциях.

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