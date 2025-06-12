В России ускорили выявление устойчивых бактерий к антибиотикам

Ученые из МГУ и НИЦ имени Гамалеи разработали наносенсоры, которые помогают быстро определить устойчивость бактерий к антибиотикам. Эти устройства позволяют оперативно выявлять инфекционные микроорганизмы и подбирать эффективные лекарства прямо на месте лечения, без длительного ожидания.

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Разработка основана на использовании пористых кремниевых нанонитей, покрытых золотыми и серебряными наночастицами. Такая конструкция сочетает два оптических метода: один фиксирует изменения в оптических свойствах сенсора при контакте с бактериями, другой — анализирует спектральные данные клеточной стенки без необходимости добавления специальных меток. Это обеспечивает высокую точность и скорость анализа.

Ученые протестировали сенсоры на непатогенной бактерии Listeriainnocua, похожей по структуре на некоторые опасные микроорганизмы. Эксперименты показали, что приборы быстро реагируют на взаимодействие бактерий с антибиотиками, позволяя оценить их реакцию в режиме реального времени.

Главное преимущество новых сенсоров — отсутствие необходимости в длительном выращивании бактерий, что значительно ускоряет диагностику по сравнению с традиционными методами.