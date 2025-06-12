Рынок генетического тестирования в России демонстрирует стремительный рост

Российский рынок генетического тестирования продемонстрирует стремительный рост и к 2030 году может достичь 10 млрд рублей в год. Сейчас его оценивают в 4−5 млрд рублей, при этом ежегодный прирост составляет 30−50%.

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Генетические исследования становятся все более востребованными среди россиян. Тесты ДНК используют для самых разных целей: от выявления наследственных заболеваний до подбора индивидуального питания и лекарств. По мнению экспертов, эта технология важна для сохранения здоровья нации, поэтому государство поддерживает ее развитие.

Валерий Полуновский из компании MyGenetics отмечает, что генетика затрагивает каждого человека на протяжении всей жизни. С развитием технологий стоимость тестов будет снижаться благодаря удешевлению методов секвенирования ДНК.

Однако ключевое значение имеет не сам тест, а его интерпретация. Результаты генетического анализа требуют профессиональной оценки с точки зрения биологии и медицины.