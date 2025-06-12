Как ледяные ванны мешают наращивать мышцы

Согласно результатам недавних исследований, погружения в холодную ванну на самом деле замедляют рост мышц. Об этом важно знать тем, кто занимается спортом.

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Когда мы подвергаем тело воздействию холода, кровеносные сосуды сужаются. Это может уменьшить отёк, вывести отходы после тренировки, облегчить болезненность мышц. Но есть нюанс. Само воспаление, вызывающее боль в мышцах, - это часть заживления и роста мышц. Если вы уменьшите это воспаление слишком рано, то можете затормозить прогресс.

В рамках недавнего исследования специалисты из Маастрихтского университета выяснили, как низкие температуры влияют на доставку питательных веществ и сигналы наращивания мышечной массы. Участвовали в эксперименте 12 здоровых молодых людей, каждый из которых выполнил силовую тренировку на одну ногу. Сразу после этого каждый погрузил эту ногу в воду с температурой 8 градусов по Цельсию на 20 минут, а другая нога находилась в воде с температурой 30 градусов по Цельсию.

Результаты исследования оказались однозначными: сразу после ледяной ванны кровоток в ноге, подвергшейся воздействию холода, уменьшился примерно на 60% по сравнению с кровотоком в ноге, которая была в тёплой воде. Даже спустя три часа после тренировки приток крови к охлаждённым мышцам был значительно ниже. Учёные обнаружили также, что мышцы после охлаждения использовали примерно на 30% меньше строительных блоков белка.

Если вы хотите всё-таки принять ледяную ванну, то подождите после силовой тренировки хотя бы час. Это даст организму время на то, чтобы отправить важные сигналы для наращивания мышечной массы и усвоить питательные вещества без помех. Также более тёплая вода (около 15 градусов по Цельсию) не так сильно влияет на кровоток, как очень холодная.

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