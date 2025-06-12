Врач из США усомнился в зависимости сознания от мозга

Профессор Университета Стоуни Брук (Нью-Йорк), 69-летний нейрохирург Майкл Егнэр за годы медицинской практики провел около 7000 нейрохирургических вмешательств и пришел к выводу, что у человека действительно есть душа. Такой вывод он сделал после анализа необычных клинических случаев среди пациентов с тяжелыми нарушениями мозговой деятельности.

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Одним из самых ярких примеров, по словам специалиста, стала пациентка с выраженной гидроцефалией, у которой большая часть черепа была заполнена спинномозговой жидкостью, а не тканями мозга. Несмотря на это, девушка развивалась в пределах нормы, что противоречит традиционным представлениям о мозге как единственном источнике сознания.

Кроме того, Егнэр обращает внимание на феномен сиамских близнецов, чьи мозги в некоторых случаях имеют зоны слияния, однако личности при этом остаются разными. Это, по его мнению, также свидетельствует о наличии не только биологического, но и нематериального начала.

В своей книге «Бессмертный ум» он описывает клинический случай женщины, пережившей остановку сердца во время хирургического вмешательства. По ее словам, она в этот момент «встречалась с умершими родственниками», которые якобы уговорили ее вернуться в тело.

Один из ключевых эпизодов в его практике произошел во время удаления опухоли из лобной доли мозга. Пациентка оставалась в сознании и адекватно разговаривала с хирургом даже после иссечения значительной части мозговой ткани. Это, по утверждению Егнэра, поставило под сомнение линейную связь между структурой мозга и разумом.

Он полагает, что душа присуща не только человеку, но и животным, а также растениям, уточняя, что у людей она отличается способностью к абстрактному мышлению, пишет Pravda.Ru.

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