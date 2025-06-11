Обнаружена сеть нейронов, которая выключает чувство голода

Ученые из Института Макса Планка обнаружили у мышей сеть нейронов, которая буквально «выключает» чувство голода — сразу после того, как животное почувствует запах еды. Но у мышей с ожирением этот механизм не работает. Работа опубликована в журнале Nature Metabolism.

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Исследователи нашли новую группу нервных клеток в медиальной перегородке мозга, которая напрямую связана с обонятельной луковицей — первым узлом обработки запахов. Как только мышь улавливает аромат еды, нейроны активируются и вызывают ощущение насыщения. При этом сами по себе вкусы и запахи, не связанные с едой, эту реакцию не вызывают.

«Скорее всего, это эволюционный механизм, — объяснил автор исследования Янис Булк. — В дикой природе мышь, которая ест быстро и уходит, имеет больше шансов не попасться хищнику».

Но у мышей с ожирением этот механизм отключен: запах еды не вызывает активации нейронов, и они продолжают есть в обычном объеме. Исследователи отмечают, что ожирение само по себе может нарушать работу обонятельной системы — включая и новую группу нейронов.

У человека эти нейроны тоже есть. Более того, некоторые исследования показывают, что определенные запахи перед едой снижают аппетит — но только у стройных. У полных людей запахи, наоборот, усиливают чувство голода. Новое открытие может объяснить, почему.