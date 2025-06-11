В "Сириусе" научили Т-лимфоциты уничтожать раковые клетки

Специалисты научно-технологического Университета "Сириус" предложили новую медицинскую технологию для борьбы с раком, сообщили в пресс-службе университета. Суть новшества в том, что на уничтожение раковых клеток настраиваются собственные клетки иммунной системы человека - Т-лимфоциты, и происходит это внутри организма.

"В отличие от существующих методов, требующих сложных манипуляций с клетками в лаборатории, ученые "Сириуса" разрабатывают метод, позволяющий модифицировать собственные Т-лимфоциты внутри организма для борьбы с раковыми клетками. Исследователям уже удалось достичь значимых первых результатов, которые показывают высокую эффективность модифицированных клеток в уничтожении опухолей в лабораторных условиях", - отметили в пресс-службе.

Лимфоциты обучают на месте

Одним из перспективных направлений лечения онкологических заболеваний является CAR-T-терапия. Этот инновационный метод основан на модификации собственных Т-лимфоцитов пациента: в них внедряется искусственный рецептор (CAR), способный распознавать и уничтожать определенный тип опухолевых клеток, не повреждая здоровые ткани.

До настоящего времени, однако, этот сложный процесс проходил вне организма: иммунные клетки извлекали из крови пациента, работали с ними в лаборатории, а затем возвращали обратно. Метод до сих пор не получил широкого применения в клинической практике, поскольку требует специального высокотехнологичного оборудования, дорого стоит и занимает много времени.

Научный коллектив "Сириуса" разрабатывает технологию, позволяющую обучать Т-лимфоциты бороться с заболеванием прямо внутри организма пациентов. Это даст возможность сделать лечение более доступным, быстрым и безопасным. Исследователи добавляют к Т-клеткам специальный "сенсор" - так называемый химерный антигенный рецептор (CAR), который помогает им распознавать опухолевые клетки по характерным маркерам на поверхности.

Специалисты ориентировались на особый белок, который находится на поверхности раковых В-лимфоцитов (CD19), вызывающих лимфому - злокачественную опухоль крови и лимфатической ткани. CAR-T-клетки сконструированы таким образом, чтобы они могли распознавать белок CD19 и уничтожать только те клетки, на поверхности которых он образуется.

Временная генетическая инструкция

Другой перспективной мишенью стали маркеры плазматических клеток крови. При злокачественной трансформации этих клеток развивается редкая, но тяжелая форма рака крови - множественная миелома.

Ученые вводят в Т-лимфоциты временную генетическую "инструкцию" в виде мРНК, которая учит их распознавать и атаковывать раковые клетки. Эта инструкция заставляет клетки вырабатывать CAR-рецептор, который помогает им находить опухолевые клетки по специальной метке и уничтожать их. После того как задача выполнена, инструкция сама исчезает.

Разработанный подход позволяет настраивать иммунитет на борьбу с раком без сложных процедур извлечения и изменения клеток вне организма. Полученные таким образом клетки успешно убивают опухолевые клетки в пробирке, что позволило перейти к следующему этапу исследований.

"Мы показали, что временная перепрограммировка иммунных клеток с помощью мРНК помогает им быстрее и эффективнее уничтожать раковые клетки. Теперь мы планируем проверить, как этот метод работает в организме человека, а не только в пробирке. Если все пройдет успешно, это может стать важным шагом в лечении рака - более точным и подходящим каждому пациенту индивидуально", - рассказал ведущий научный сотрудник направления "Медицинская биотехнология" Максим Баранов, которого цитирует пресс-служба.

Проект реализуется благодаря государственной программе научно-технологического развития федеральной территории Сириус.