Создан безопасный разлагаемый сплав для лечения костей при онкологии

Учёные из ИМЕТ РАН вместе с коллегами из других российских и зарубежных научных центров разработали новый биодеградируемый (разлагающийся в организме) сплав. Он может применяться в челюстно-лицевой и онкоортопедической хирургии — для лечения костей у онкологических пациентов.

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Сплав на основе цинка, магния и марганца (Zn-1Mg-0.1Mn) отличается высокой прочностью и безопасностью для организма. Он не вызывает воспаления и отторжения, не мешает росту костной ткани и не способствует развитию раковых клеток. Важно, что после заживления он постепенно растворяется в теле, и его не нужно удалять хирургически — это снижает риск осложнений и ускоряет восстановление пациентов.

Разработка опубликована в международном научном журнале Journal of Alloys and Compounds. В будущем команда планирует начать производство медицинских изделий из этого сплава и провести дополнительные исследования.

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