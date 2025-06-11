В МГУ нашли способ точнее подбирать препараты для больных с циррозом

Ученые из МГУ имени Ломоносова разработали математическую модель, способную предсказывать, как лекарственные вещества распространяются по телу и выводятся из организма с учетом состояния печени. Особое внимание уделено пациентам с ее заболеваниями, поскольку именно печень играет ключевую роль в переработке и очищении от медикаментов.

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Модель основана на анализе поведения вещества индоцианин зеленый (ICG), которое используется в медицине для диагностики работы печени. Система позволяет рассчитывать концентрацию вещества в крови и определять время его полувыведения при разных уровнях нарушения функции печени.

Разработка уже протестирована на трех типичных сценариях поражения органа. Это делает ее полезной в клинической практике, особенно при подготовке к операциям, например, при шунтировании, а также при подборе дозировки лекарств для людей с циррозом или портальной гипертензией.