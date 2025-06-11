Определены регионы, где чаще всего встречается деменция

Команда учёных под руководством Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснила, в каких регионах США у людей часто развивается деменция. В качестве основного региона они взяли Среднеатлантический.

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Исследователи обнаружили, что на Юго-Востоке Североатлантического региона старческое слабоумие встречалось на 25% чаще. На Северо-Западе и Скалистых горах показатели деменции были выше на 23%, на Юге - на 18%, на Юго-Западе, включающем Калифорнию, они оказались выше на 13%, на Северо-Востоке, включающем Нью-Йорк, - на 7% выше.

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Перечисленные выше различия сохранялись даже после учёта таких факторов, как возраст, раса и сердечно-сосудистые заболевания. Касалось это и сельских районов.

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