Создан домашний тест для диагностики рака шейки матки

Американские ученые разработали устройство Teal Wand, позволяющее проводить диагностику рака шейки матки в домашних условиях. Система, получившая одобрение FDA в мае 2025 года, даёт точность до 96%, что сопоставимо с профессиональными медицинскими процедурами.

Результаты исследования, опубликованные в престижном журнале JAMA, показывают, что новый метод удобен и приемлем для большинства женщин. Участие в исследовании приняли 600 пациенток, и 86% из них выразили готовность чаще проходить обследование благодаря этому устройству. Более 90% респонденток заявили, что домашний тест значительно комфортнее традиционного осмотра у гинеколога.

Ведущий автор исследования Кристин Конагески из Университета Колорадо подчеркнула, что ранняя диагностика рака шейки матки практически на 100% предотвращает заболевание. Новинка позволит решить проблему недостаточной частоты осмотров, вызванную страхом, финансовыми затруднениями или нехваткой времени.

Метод включает заказ набора по почте, самостоятельный сбор образцов за 2-5 минут и отправку материала в лабораторию. Такой подход не только упрощает доступ к диагностике, но и снимает нагрузку с системы здравоохранения. Внедрение метода начнется с штата Колорадо, после чего планируется его широкое распространение.Ранее под пирамидами Гизы нашли второй скрытый город.