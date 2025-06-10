Британские ученые разработали таблетки с фекалиями

Британские ученые разработали капсулы с фекалиями здоровых людей для помощи в лечении тяжелых заболеваний и укрепления здоровья кишечника человека. Их применение также рассматривается как возможный способ замедления старения, пишет The New York Post.

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В эксперименте участвовал 41 пациент, страдающий от инфекций, не поддающихся стандартному лечению. Людей разделили на две группы: одной давали капсулы с фекалиями, другой — плацебо. Через месяц у первой группы появились полезные бактерии, что может свидетельствовать о вытеснении вредных микроорганизмов.

Метод вызывает споры, и его эффективность пока не доказана. Однако специалист Блэр Меррик отмечает, что взгляды на бактерии изменились: их роль в здоровье человека признана важной.

Микробиолог Хриси Сергаки считает, что при успешных исследованиях такие капсулы могут стать альтернативой антибиотикам. Ученые предупреждают, что супербактерии к 2050 году могут привести к миллионам смертей, если не будет найдено эффективное решение, передает NYP.

Ранее футбольного тренера из Соединенных Штатов Тима Стори вылечили от онкологии благодаря экспериментальному методу лечения: трансплантации фекалий.