В России предложили бороться с онкологией с помощью света

Саратовские врачи представили новый способ нахождения опухоли: злокачественные клетки можно будет изучать путем просвечивания кожи.

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Оптическое просветление ткани с использованием специальных реагентов дает возможность рассмотреть злокачественные клетки под микроскопом. По словам ученых, этот подход позволяет четко видеть структуру опухоли и ее границы, что важно для точного удаления.

Исследователи планируют применять технологию для изучения различных органов, включая сердце и головной мозг, но пока сосредоточены на меланоме — одном из самых агрессивных видов рака. В лечении этого заболевания также произошел прогресс: петербургские специалисты зарегистрировали новый препарат, состоящий из двух моноклональных антител — нуралимаба и пролгалимаба.

Разработка велась более шести лет, и в этом году препарат включили в перечень жизненно необходимых лекарств. Его используют для лечения нерезектабельной метастатической меланомы, а исследования на более ранних стадиях уже показывают впечатляющие результаты.

После двух курсов терапии у половины пациентов опухолевые клетки исчезают полностью или почти полностью. Ученые отмечают, что дальнейшее развитие подобных препаратов возможно, но фармкомпаниям часто не хватает данных для их совершенствования.

«Те препараты против рака, которые могли быть изобретены легко, они уже изобретены. Теперь дело за сложными случаями, за редкими опухолями. И это уже сложно, это требует большого количества данных, которые не всегда есть», — отметил исследователь Дмитрий Чебанов в разговоре с Пятым каналом.

В России ведется разработка уникальной вакцины от рака, которая проходит первый из трех этапов клинических испытаний. По предварительным данным, препарат будет доступен для полноценного лечения через четыре–шесть лет.