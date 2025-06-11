Запущено производство роботов для спасения при остановке сердца

Госкорпорация Ростех начала серийное производство «КардиоРоботов» — автоматизированных комплексов для непрямого массажа сердца. Устройство, разработанное холдингом «Росэл», уже внесено в государственный реестр медицинских изделий и готово к использованию в больницах.

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«КардиоРобот» способен непрерывно выполнять компрессии грудной клетки до 45 минут без перерыва, тогда как человек эффективно делает массаж сердца лишь 2−3 минуты. Аппарат самостоятельно определяет необходимость реанимации, настраивает давление и глубину нажатий, ориентируясь на данные датчиков. Медперсонал получает информацию о работе устройства через звуковые сигналы и дисплей.

Разработка поможет снизить нагрузку на врачей, особенно в условиях роста сердечно-сосудистых заболеваний. «КардиоРобот» предназначен для отделений реанимации, скорой помощи, фельдшерских пунктов и других медучреждений.