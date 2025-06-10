Ученые предупредили о смертельной опасности популярного заменителя сахара

Американские ученые из Университета Колорадо выявило потенциальную опасность эритритола, или эритрита — популярного сахарозаменителя, широко используемого в «здоровых» продуктах. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Applied Physiology (JAP).

© Газета.Ru

Лабораторные тесты показали, что это вещество может нарушать работу сосудов головного мозга и увеличивать риск образования тромбов.

Ученые подвергли клетки сосудов мозга воздействию дозы эритрита, эквивалентной содержанию в одном подслащенном напитке. Вещество усилило окислительный стресс на 75%, а выработка оксида азота (важного для расширения сосудов) упала на 20%. Кроме того, производство суживающих сосуды соединений поднялось на 30%, а также нарушился механизм растворения тромбов.

«Эти изменения создают идеальные условия для развития инсульта», — объяснил Оберн Берри, ведущий автор исследования.

Эритрит активно используется в продуктах для диабетиков и поклонников кето-диеты. Он содержится в жевательных резинках, напитках и десертах с пометками «без сахара».

Авторы подчеркивают, что эксперименты проводились на клеточных культурах, а не на живых организмах. Требуются дополнительные исследования, чтобы понять как разные дозы влияют на организм, каковы долгосрочные последствия регулярного потребления и существуют ли группы особого риска.