Как новые российские тест-системы помогают бороться с инфекциями в Африке

Россия обладает передовыми технологиями разработки тестов для диагностики опасных патогенов и открыто делится своими разработками со странами-партнерами для борьбы со вспышками инфекций. Это только одно из направлений международного сотрудничества, направленного на поддержание биобезопасности в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе V международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

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«Наши ученые разработали уже 49 новых быстрых тестов для диагностики инфекции за 60 минут, в частности, для выявления особо опасных инфекций - чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, оспы обезьян. Наши тесты показали свою эффективность на вспышке кишечных инфекций в Конго, во время вспышки лихорадки Эбола в Уганде. Ученые Роспотребнадзора недавно решили задачу по разработке ИФА-теста на холеру, который мы также планируем использовать вместе с коллегами из других стран, в первую очередь африканских. В этом году зарегистрированы еще два новых вида тест-систем для ускоренного выявления ДНК-возбудителя холеры с одновременным определением его эпидемической значимости и ДНК-возбудителя туляремии. Такой арсенал помогает быстро оценить эпидситуацию и принимать соответствующие решения», — отметила Анна Попова.

Новые тест-системы определяют инфекцию всего за 60 минут.

Она добавила, что в условиях глобализации мало ставить барьер патогенам на въезде в ту или иную страну, необходимо тесное международное сотрудничество. Между тем, сказала Попова, существующие механизмы взаимоотношений между странами и международными организациями не обеспечивают необходимый уровень защиты от биологических рисков, а существующие договоренности и конвенции соблюдаются не всеми и не всегда.

«В таких условиях Россия прилагает усилия по выстраиванию диалога между заинтересованными сторонами в общих интересах», — подчеркнула Попова.

Помимо естественных природных патогенов, которые необходимо постоянно изучать и контролировать, в последние годы все большую угрозу биологической безопасности несет развитие биотехнологий, геномного секвенирования, искусственного интеллекта. С одной стороны, это дает новые возможности в сдерживании вспышек инфекций и лечении заболеваний. Но с другой - те же достижения могут обернуться всемирным злом, если применять их для разработки биооружия, отметила Попова. Например, американская компания OpenAI разрешила использовать чат-бот GPT на основе ИИ для разработки биологического оружия.