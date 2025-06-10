Ученые назвали действенный способ снизить риск развития деменции

Согласно масштабному исследованию американских ученых, опубликованному в JAMA Neurology, сосудистые проблемы могут быть причиной от 21,8% до 44% случаев деменции у людей до 80 лет.

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Цереброваскулярные заболевания, вызванные нарушениями в мелких сосудах мозга, приводят к кислородному голоданию и повреждению клеток. Ранние признаки, такие как забывчивость и спутанность мыслей, часто игнорируются.

Исследование с участием 12 тысяч человек в возрасте 45-74 лет показало, что сосудистые нарушения, возникшие в более раннем возрасте, значительно повышают риск развития деменции к 80 годам. Влияние сосудистых факторов возрастает с возрастом, особенно у людей без гена APOE ε4, чернокожих и женщин.

Авторы исследования подчеркивают важность профилактики сосудистых заболеваний с молодости для снижения риска деменции. Здоровое питание, физическая активность и отказ от вредных привычек способствуют защите сосудов.

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