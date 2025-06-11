Ученые из Сингапура протестировали инновационное лекарство от рака

При терапии онкозаболеваний основной сложностью является то, что препарат вместе с опухолевыми клетками уничтожает здоровые. Ученые из Сингапура разработали лекарство, которое избирательно уничтожает раковые клетки, воздействуя на них на уровне молекул.

© runews24.ru

Ученые из Сингапура протестировали новый препарат, который в последующем рассчитывают использовать при лечении агрессивной формы рака поджелудочной железы. Особенностью лекарства с рабочим названием EBC-129 является то, что оно уничтожает только на раковые клетки, воздействуя на молекулы CEACAM5 и CEACAM6. При этом повреждения здоровых клеток минимальны.

Препарат показал свою эффективность в ходе клинических испытаний с участием 21 человека. У всех них был рак, который не поддавался лечению другими лекарствами.

В результате после курса у 20–25% пациентов наблюдалось сокращение размеров опухоли, у 63–87% — стабилизация её развития. Средний период времени до прогрессирования заболевания составил от 12 до 19 недель. При этом курс лечения прерывать не требовалось, поскольку побочные явления от его приема оказались управляемыми.

Ученые надеются, что их лекарство в будущем поможет в лечении раке желудка, толстой кишки и легких.

Ранее ученые рассказали о домашнем тесте для диагностики рака шейки матки, а российские ученые создали новый метод диагностики миеломы.