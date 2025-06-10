Обнаружен скрытый механизм набора веса

Исследование, опубликованное в журнале Cell Reports, проведенное учеными из Университета Оклахомы (США), Йельского университета и Нью-Йоркского университета, меняет взгляд на «здоровые» жиры.

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Что выяснили ученые

Олеиновая кислота — мононенасыщенный жир, известный как основа средиземноморской диеты, полезной для сердца и снижения холестерина. Она содержится в оливковом, рапсовом, подсолнечном масле, авокадо, арахисе и животных жирах. Но исследование показало, что ее избыток запускает процесс, называемый адипогенезом, — образование новых жировых клеток.

«Мы хотели знать, вызывает ли переедание жиров ожирение или важен состав этих жиров», — сказал Майкл Рудольф, соавтор исследования.

Мышей кормили диетами с разными жирами: салом, кокосовым маслом, молоком и олеиновой кислотой. Только последняя увеличила выработку сигнального белка AKT2 и подавила регулятор LXR, что привело к росту клеток-предшественников (APC), которые превращаются в жировые клетки. Этот эффект наблюдался и в человеческих клетках в лаборатории. В норме адипогенез помогает безопасно хранить энергию, но избыток олеиновой кислоты заставляет организм создавать лишние жировые клетки даже без необходимости.

Как работает адипогенез

Жировые клетки — это хранилища энергии. Когда они заполняются, организм активирует спящие клетки-предшественники (APC), чтобы создать новые. Это предотвращает перегрузку клеток, которая может привести к жировым отложениям в печени или мышцах, вызывая диабет или болезни сердца. Но олеиновая кислота нарушает этот баланс, производя больше APC и ускоряя их превращение в жировые клетки.

«Вы можете думать о жировых клетках как об армии. Олеиновая кислота увеличивает количество солдат, создавая большую способность хранить жир», — объяснил Рудольф.

Эти клетки не исчезают при похудении, а лишь сжимаются, сохраняя «память» и облегчая повторный набор веса. Проблема ожирения выросла в несколько раз по всему миру за последние годы, а доля жиров в рационе выросла с 35% в 1970-х до 40% в 2020-х, включая олеиновую кислоту, используемую в фастфуде для продления срока годности.

Средиземноморская диета полезна при умеренном потреблении оливкового масла (1–2 ст. л. в день), но переизбыток, особенно в обработанных продуктах, может навредить, отмечают ученые.