Создан революционный ДНК-анализатор для диагностики наследственных болезней

Исследователи из Ратгерского университета создали компактное устройство для экспресс-диагностики наследственных заболеваний. Аппарат способен обнаруживать опасные генетические мутации по капле крови всего за 10 минут без лабораторных условий.

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Специалисты Ратгерского университета совершили прорыв в медицинской диагностике, представив портативное устройство для выявления генетических аномалий. Инновационный аппарат размером с ладонь анализирует каплю крови всего за 10 минут, определяя наличие мутаций, ответственных за развитие наследственного амилоидоза — опасного заболевания, поражающего преимущественно людей африканского происхождения.

В отличие от традиционных генетических тестов, требующих дней или недель лабораторных исследований, новое устройство работает по принципу "здесь и сейчас".

"Наша цель — сделать ДНК-диагностику такой же доступной, как измерение уровня сахара в крови", — пояснила профессор Мехди Джаанмард, один из создателей прибора.

Технология основана на комбинации специфической ПЦР и детекции электрических сигналов, что позволяет получать точные результаты вне специализированных лабораторий, пишет gazeta.ru.

Особенностью разработки является микрочип, способный идентифицировать конкретные генетические маркеры. В текущей версии устройство определяет одну мутацию, но ученые активно работают над расширением его возможностей. В ближайших планах — адаптация системы для выявления 20 наиболее распространенных точечных мутаций, включая те, что вызывают серповидноклеточную анемию, гемофилию и некоторые онкологические заболевания.