Назван способ, ускоряющий процесс сжигания жира

Китайские ученые рассказали, как ускорить процесс сжигания жира. Вместе с тем метод поможет повысить двигательную активность и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Исследователи из Фуцзяньского педагогического университета рассказали о методе, который не только помогает сбросить вес быстрее за счет сжигания как общего, так и висцерального жира, но и в целом повышает двигательную активность и состояние сердечно-сосудистой системы.

Их рекомендации опубликованы в Journal of Exercise Science & Fitness (JESF). Так, ученые предлагают перед кардиотренировкой выполнять силовые упражнения.

Эксперимент с участием 45 молодых людей с ожирением в возрасте от 18 до 30 лет показал, что такой метод через 12 недель помогает улучшить физическое состояние, показатели мышечной выносливости и взрывной силы.

Как уточнили исследователи, для достижения таких результатов нужно выполнять жим лежа, становую тягу, приседания, а затем переходить к кардио — получасовому занятию на велотренажере.

Положительный эффект ученые объясняют особенностями энергетического обмена. Силовые нагрузки истощают запасы гликогена — основного источника энергии для мышц. Когда этих запасов становится мало, организм начинает использовать жир как топливо — особенно во время последующей кардионагрузки. Такой метаболический сдвиг и лежит в основе ускоренного жиросжигания.

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