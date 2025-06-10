Разработан метод быстрой диагностики миеломы

Ученые из России в сотрудничестве с исследователями из Китая разработали новый метод диагностики множественной миеломы. Он основан на сочетании технологии гигантского комбинационного рассеяния лазерного излучения и искусственного интеллекта.

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Российские ученые из Самарского университета вместе с исследователями из Северо-Западного университета придумали новый способ диагностики миеломы. Данная патология ежегодно диагностируется у 7 из 100 000 человек. Сегодня для того, чтобы выявить болезнь, необходимо использовать дорогостоящие и инвазивные методы. Это создает определенные трудности для широкого применения.

Предложенный учеными метод ускоряет процесс диагностики, благодаря использованию технологии гигантского комбинационного рассеяния лазерного излучения и ИИ.

Как говорится в Light: Advanced Manufacturing, для диагностики на подложку из наночастиц серебра наносят каплю крови, а затем рассеивают с помощью лазера.

Благодаря усилению «химического отпечатка» крови, получается выявить малейшие изменения в ее составе. Наличие миеломы определяется с точностью 96%.

Теперь ученые планируют дальнейшее расширение исследований и автоматизацию процесса.

Ранее ученые заявили, что путешествия во времени уже происходят, но они не меняют ход истории.