Найден новый механизм развития агрессивного рака яичников

Исследователи из Онкологического центра Роджеля при Мичиганском университете установили, что нарушение работы гена CDK12, супрессора опухолей, может вызывать редкую и агрессивную форму рака яичников — высокодифференцированную серозную карциному. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Высокодифференцированная серозная карцинома — наиболее распространенный подтип рака яичников. Она обычно развивается в фаллопиевых (маточных) трубах и на поздних стадиях поражает яичники и органы малого таза. Болезнь часто диагностируется слишком поздно и с трудом поддается химиотерапии из-за сложной генетической природы. Исследование показало, что CDK12 — один из ключевых генов, участвующих в подавлении роста этой опухоли.

В ходе экспериментов на мышах ученые удалили три гена, известных своей ролью в предотвращении развития карциномы, и дополнительно инактивировали CDK12. Это привело к агрессивному росту опухолей в яйцеводах мышей — органе, аналогичном человеческой фаллопиевой трубе. При этом инактивация CDK12 вызвала также иммунный ответ, активируя Т-клетки. По словам ученых, такой эффект может быть важен для будущих методов лечения.

Также исследователи обозначили ген-партнер CDK13 как потенциальную мишень. Комбинированное воздействие на CDK12 и CDK13 с помощью специального деграданта (вещества, разрушающего белки) в сочетании с ингибиторами иммунных контрольных точек замедлило рост опухоли в модели на животных. Это открывает перспективу новой комбинированной терапии, которая может быть эффективна при лечении этого типа рака яичников у людей.