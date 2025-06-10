Исследователи нашли причину слабости у онкобольных и средство от нее

Исследователи из Университета Иллинойса в Чикаго определили основную причину мышечной слабости и потери веса у онкологических пациентов. Оказалось, что ключевую роль играет нарушение работы кровеносных сосудов в мышечной ткани. Причиной этого является молекулу активин А, вырабатываемая организмом в ответ на рост опухоли.

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Этот белок повреждает сосуды, снижая выработку важного белка PGC1α, необходимого для нормального функционирования мышц. Около 80% онкопациентов испытывают хроническую усталость, потерю аппетита и стремительное похудение, что снижает шансы на эффективное лечение и отрицательно сказывается на качестве жизни.

Эксперименты на мышах подтвердили гипотезу: у животных с раком поджелудочной железы мышцы страдали от нехватки кислорода и питательных веществ из-за разрушения сосудистого слоя. Аналогичные изменения наблюдаются и у пациентов с другими видами злокачественных новообразований.

Важным достижением исследования является восстановление функций сосудов и мышечной силы у лабораторных животных. Искусственная активация белка PGC1α помогла возвратить мышцам утраченные функции и улучшила общее состояние организма.

Это открытие открывает перспективу для разработки эффективных методов лечения хронической усталости и кахексии у онкобольных. Вместо симптоматического лечения исследователи предлагают воздействовать на саму причину патологии, укрепляя сосуды и нормализуя кровообращение в тканях.

Однако, несмотря на положительные результаты, необходимы клинические испытания, подтверждающие действенность подхода на людях. Остается открытым вопрос, насколько эффективным будет подобное лечение на поздней стадии заболевания, когда истощение организма уже проявляется ярко выраженно.Ранее в Челябинской области под дорогой нашли мост XVIII века.