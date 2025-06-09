Исследователи изучили влияние фанатизма на отделы мозга

Во время напряжннного хоккейного матча у преданных болельщиков активизируются совсем другие участки мозга, чем у случайных зрителей. Это показало новое исследование канадских ученых из Университета Ватерлоо. Работа опубликована в журнале Scientific Reports (SR).

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С помощью метода функциональной ближней инфракрасной спектроскопии, исследователи проследили за мозговой активностью 20 участников, наблюдавших профессиональный матч по европейскому хоккею. Результаты показали: во время вбрасываний в атакующей зоне — моменты, которые требуют стратегического понимания игры, — у ярых болельщиков активно работала дорсомедиальная префронтальная кора мозга.

«Это область, связанная с эмоциональным вовлечением и аналитическим мышлением, — объяснил соавтор работы, доктор Люк Потварка. — Увлеченные болельщики воспринимали такие моменты как потенциально судьбоносные, в то время как случайные зрители просто не придавали им значения».

Интересно, что отличий в мозговой активности между группами во время голов или бросков по воротам почти не наблюдалось — вероятно, потому что эти моменты понятны даже новичкам. А вот вбрасывания, более «внутриигровые» по своей сути, вызывали у фанатов всплеск когнитивного напряжения.

«Мы часто даже не осознаем, что происходит у нас в голове, — добавил Потварка. — А такие технологии позволяют заглянуть в подсознание зрителя прямо во время матча».

Полученные данные уже заинтересовали спортивные телеканалы и маркетологов: лучшее понимание того, когда и почему зритель по-настоящему включается в игру, может кардинально изменить подачу трансляций.