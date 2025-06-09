Разработаны биосенсоры для определения глюкозы по поту

Российские ученые сосредоточились на создании неинвазивных биосенсоров, работа которых основана на использовании жидкости, отличной от крови. В результате они придумали сенсоры, которые могут определить уровень глюкозы по поту.

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Специалисты Института физики полупроводников СО РАН и Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали биосенсоры, которые могут определить глюкозу по поту.

Разработка российских ученых подходит для персонализированной медицины для домашнего использования. Это гибкие носимые биосенсоры, состояние из чернил из графена и офисной бумаги. При этом использовать их можно несколько раз, уточнили в пресс-службе вуза.

Исследователи напомнили, что пот на 98% состоит из воды, оставшиеся 2% включают около 250 химических соединений.

Выделившийся пот попадает на поверхность печатных слоев сенсора, что повышает его проводимость. В последующем данные передаются на смартфон. Отклик сенсорных структур зависит от тока и концентрации глюкозы в крови человека.

В дальнейшем ученые планируют приступить к клиническим испытаниям устройства, после чего он может выйти на рынок.

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