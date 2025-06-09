Ученые заявили, что человек продолжает слышать даже после остановки сердца

Американские ученые заявили, что умирающий человек продолжает слышать то, что происходит вокруг. Это удалось установить после расшифровки данных энцефалограммы.

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Человек продолжает слышать после того, как наступает физическая смерть. Такие выводы сделали американские ученые, которые изучили энцефалограмму умирающего человека.

Исследование показало, что сознание человека угасает постепенно. Сначала происходит остановка сердца, а затем вследствие недостатка кислорода умирает мозг.

Но несмотря на бессознательное состояние, умирающий мозг продолжает фиксировать то, что слышит.

Теперь ученые хотят выяснить, может ли умирающий человек понимать то, что слышит.

«Этот первый проблеск подтверждает идею, что мы должны продолжать разговаривать с людьми, когда они умирают», — ответили специалисты.

Ранее ученые рассказали, что происходит с телом и мозгом на пороге смерти. А Кэтрин Мэнникс, специалист в области паллиативной медицины, метафорически описывает умирание как разрядку аккумулятора телефона.