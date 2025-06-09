Выявлена связь между привычкой поздно ложиться спать и чертами характера

Ученые выяснили, почему одни ложатся спать вовремя, другие же предпочитают бодрствовать до глубокой ночи. Оказалось, на привычку поздно ложиться спать влияют эмоциональное состояние человека и некоторые черты характера.

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Ученые выяснил, что люди, находящиеся в состоянии невроза, ложатся спать позже тех, кто находится в стабильном эмоциональном состоянии. При этом уровень добросовестности и экстраверсии у них ниже, чем у людей, которые соблюдают режим сна.

К такому выводу пришли ученые из Университета Юты после эксперимента с участием 390 молодых людей, средний возраст которых составил 24 года.

Выводы основаны на данных из анкет, в которых испытуемые ответили на вопросы об их личностных качествах и хронотипе.

На протяжении двух недель они также вели дневники сна, где отмечали, как часто откладывают отбой.

По результатам эксперимента ученые заявили, что люди откладывают сон не ради приятных или интересных занятий, а из-за переживаемых негативных эмоций. В частности, депрессии.

Также ученые отметили, что люди осознанно откладывают сон, чтобы вернуть себе чувство контроля над своей жизнью и посвятить ночные часы развлечениям или хобби, на которые нет времени днем.

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