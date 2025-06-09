Говорят ли выводы ученых США о коронавирусах о скорой пандемии

Научная статья американских вирусологов о способности близких к коронавирусу MERS-CoV вариантов использовать для связывания на поверхности клетки тот же рецептор, что и SARS-CoV-2, не говорит о надвигающейся пандемии. Авторы экспериментировали с искусственно созданными белками, сказал ТАСС доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Николай Никитин.

"Заявления о новом потенциальном агенте, который вызовет пандемию, мягко говоря, преждевременны. Авторы в статье Америку не открыли. Есть коронавирусы, которые могут стать причиной новой пандемии. Но "поймать" тот самый заранее - перспектива очень маловероятная", - уточнил Никитин в разговоре с ТАСС.

Ранее в некоторых СМИ со ссылкой на статью американских ученых в журнале Nature Communications распространилась информация об обнаружении нового коронавируса, который может в перспективе вызвать пандемию. Роспотребнадзор в воскресенье заявил о том, что эта информация не соответствует действительности и речь идет об исследованиях уже известных вирусов. При этом ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ является стабильной и контролируемой, сообщили журналистам в пресс-службе организации.

"Авторы этой фундаментальной работы создали искусственную систему, в основе которой использовался шиповидный белок коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS, вызываемый вирусом MERS-CoV), а главный рецептор, необходимый для связывания с молекулами на поверхности клеток, заменялся на последовательности других коронавирусов. В отличие от знакомого нам коронавируса, MERS-CoV использует другой рецептор для проникновения в человеческие клетки. Основной вывод этой работы заключается в том, что некоторые коронавирусы, относящиеся к тому же подроду, что и MERS-CoV, могут использовать тот же рецептор, что и SARS-CoV-2 - ангиотензинпревращающий фермент второго типа. Однако нельзя говорить о том, что именно эти варианты завтра вызовут пандемию", - отметил вирусолог.

Он указал на то, что авторы проводили эксперименты с искусственно созданными "химерными" белками и воссоздавали механизм заражения в лабораторных условиях, далеких от природных.

Заражение от верблюдов

MERS-CoV в 2012 году вызвал вспышку коронавирусной инфекции в Саудовской Аравии. Он передавался человеку от одногорбых верблюдов и имел высокую летальность (около 35%), напомнил ученый. Возбудитель этой инфекции циркулирует в мире до сих пор и периодически возникает у работников верблюжьих ферм.

"Сейчас летальность при заражении стремится к нулю благодаря экстренным мерам реагирования. Фундаментальные исследования в этой области очень важны: они дают информацию об эволюции вирусов и, что самое интересное, о вероятностях преодоления ими межвидового барьера", - пояснил исследователь.

Профессор МГУ напомнил, что за последние десятилетия были обнаружены и изучены тысячи коронавирусов различных животных, включая летучих мышей, выступающих природными резервуарами для этого вируса.