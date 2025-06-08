Исследователи нашли белки-возбудители «болезни-призрака»

Американские ученые из Университета Цинциннати изучили механизмы выживания одноклеточного паразита Trypanosoma cruzi, который вызывает смертельно опасную болезнь Шагаса. Исследование опубликовано в научном журнале mBio.

© Газета.Ru

Болезнь Шагаса широко распространена в Северной и Южной Америке, где ею инфицированы от 6 до 8 млн человек, включая 300 тыс. жителей США. Однако многие носители паразита десятилетиями не подозревают о заражении, пока не сталкиваются с необратимыми поражениями сердца или пищеварительной системы. Из-за скрытого характера течения заболевание часто называют «тихим киллером» и «болезнью-призраком».

Команда исследовала сложный жизненный цикл T. cruzi, который включает четыре стадии трансформации. Паразит способен адаптироваться к резким изменениям среды — от пищеварительного тракта насекомого до человеческого кровотока.

Ученые использовали редактирование генов, чтобы изучить белки, помогающие паразиту скрываться в клетках человека и избегать атак иммунной системы.

Как объяснил соавтор исследования Мигель Чиурилло, понимание этих механизмов — ключ к созданию препаратов, блокирующих развитие инфекции.

Существующие лекарства эффективны только на ранней стадии болезни, но большинство пациентов обращаются за помощью слишком поздно. Открытие способов воздействия на процесс трансформации паразита может привести к прорыву в терапии хронических форм заболевания.