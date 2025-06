Ученые выяснили, что может вызвать рассеянный склероз

Исследователи из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана обнаружили, что два типа бактерий, обитающих в кишечнике, могут способствовать развитию рассеянного склероза. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует оболочку нервных волокон. Это может приводить к различным неврологическим нарушениям, включая ухудшение зрения, онемение, слабость и паралич. Ранее уже предполагалось, что на развитие болезни влияют не только гены, но и внешние факторы — курение, инфекции, дефицит витамина D и особенности микробиома кишечника.

Новое исследование позволило перейти от наблюдений к более точному пониманию причинно-следственной связи. Ученые изучали пары близнецов, из которых только один страдал рассеянным склерозом. Часть испытуемых предоставила образцы микробиома тонкого кишечника — именно там, как считают специалисты, могут запускаться аутоиммунные реакции. В образцах кишечной флоры исследователи выявили 51 микробную группу, которые отличались между здоровыми участниками и испытуемыми со склерозом.

Чтобы подтвердить роль микробов, исследователи пересадили кишечную флору близнецов лабораторным мышам, лишенным собственных бактерий. У животных, получивших микробиом от людей с заболеванием, симптомы рассеянного склероза возникали значительно чаще. Последующий анализ позволил выделить два «подозрительных» вида из семейства Lachnospiraceae: Lachnoclostridium sp. и *Eisenbergiella tayi.

По мнению авторов работы, эти микроорганизмы могут напрямую участвовать в запуске заболевания. Однако они подчеркивают, что это не исключает участия и других видов бактерий, поэтому необходимы дальнейшие исследования.