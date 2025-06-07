Открыт новый механизм восстановления ДНК

Американские ученые из Университета Южной Калифорнии сделали важное открытие в области клеточной биологии, обнаружив неожиданную роль белка Nup98 в репарации ДНК. Исследование опубликовано в научном журнале Molecular Cell (MolCell).

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Белок Nup98, известный своей ролью в транспорте молекул через ядерную мембрану, оказался ключевым игроком в восстановлении повреждений ДНК.

Ученые Ирен Чиоло и Кьяра Мерильяно обнаружили, что Nup98 образует особые каплевидные структуры — конденсаты, — которые окружают разорванные участки ДНК в плотно упакованных зонах гетерохроматина.

«Эти капли действуют как защитные пузырьки. Они изолируют поврежденный участок, предотвращая хаотичное восстановление, которое может привести к генетическим ошибкам», — объяснил Чиоло.

В плотных областях гетерохроматина повторяющиеся последовательности ДНК повышают риск ошибочного «склеивания» неправильных участков. Nup98 решает эту проблему, выполняя две ключевые функции: физическое перемещение поврежденного участка в более безопасную зону ядра и временную блокировку белка Rad51, который может вызвать опасные перестройки, если активируется слишком рано.

Открытие особенно важно для понимания острого миелоидного лейкоза, где мутации Nup98 играют ключевую роль. Исследование, проведенное на клетках дрозофил (чьи механизмы репарации ДНК схожи с человеческими), открывает новые возможности для разработки препаратов, нацеленных на мутантные формы Nup98, создание соединений для имитации функции белка и предотвращение геномной нестабильности в связь со старением.