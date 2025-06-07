Ученые выяснили, как нужно питаться, чтобы похудеть

Ученые из Стэнфорда (США) провели исследование, в ходе которого выявили порядок приема пищи, при соблюдении которого можно сбросить вес. Результаты научной работы прокомментировала в своем Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Зухра Павлова.

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В исследовании приняли участие 55 человек, часть из них - с преддиабетом. Им подавали один и тот же углеводный гарнир - рис. Однако перед этим участники эксперимента принимали различную "подготовительную" пищу: клетчатку, яичный белок, сметану (или подобный жир).

Исследование показало интересные результаты, отмечает Зухра Павлова. В частности, если перед углеводами испытуемые съедали клетчатку или яичный белок, то скачки сахара в крови у них были заметно ниже. Жир, в свою очередь, не снижал силу скачка, но замедлял его наступление. Таким образом исследуемые дольше чувствовали себя сытыми, не испытывали резких приступов голода и реже перекусывали.

«Ранние и резкие всплески сахара в крови вызывают чувство голода и тягу к перекусам. Если пик происходит позже - вы дольше остаетесь сытыми и не переедаете»‎, — прокомментировала эндокринолог.

По ее словам, если верить выводам исследования, то сначала лучше съесть, например, салат и котлету, а лишь потом - картошку.

«Хотя большинству людей такой раздельный прием пищи будет казаться странным. Ведь мы привыкли есть мясную составляющую вприкуску с гарниром. Но пища для размышлений есть»‎, — считает доктор.

Также Зухра Павлова посоветовала не забывать, что в каждом приеме пищи должны быть и углеводы, и жиры, и белки.

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