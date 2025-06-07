Исследователи выяснили, почему не всем детям помогают линзы от близорукости

Китайские генетики нашли возможное объяснение, почему ночные линзы — один из самых популярных способов борьбы с детской близорукостью — работают не у всех. Оказалось, что эффективность лечения может зависеть от генов, отвечающих за работу сетчатки глаза. Работа опубликована в журнале Eye and Vision (EV).

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Ночные линзы — это специальные жесткие линзы, которые надеваются на ночь и временно изменяют форму роговицы. Это помогает замедлить рост глазного яблока и, как следствие, прогрессирование близорукости. Метод активно применяется у детей, особенно в странах Азии, где уровень миопии достиг эпидемических масштабов.

Однако специалисты давно заметили, что не всем детям линзы помогают одинаково хорошо. Обычные факторы вроде возраста или степени близорукости дают лишь приблизительное представление о том, сработает ли метод.

Исследователи решили подойти к вопросу с другой стороны — с генетической. Они изучили ДНК 545 детей, носивших ортолинзы в течение года, и нашли интересную закономерность: у тех, у кого зрение стабилизировалось лучше, чаще встречались определенные мутации в генах, связанных с сетчаткой глаза.

Особенно важными оказались два гена: LCA5, связанный с поддержанием фоторецепторов (светочувствительных клеток), и RIMS2, влияющий на восприятие контрастов. Также были выявлены отдельные генетические вариации, влияющие на рост глаза. Эти открытия впервые связывают результативность ортокератологии с генетическими особенностями детей.

«Наше исследование открывает путь к персонализированному подходу в борьбе с близорукостью, — рассказал один из авторов работы, доктор Синцзе Мао. — В будущем мы, возможно, сможем заранее определить, кому поможет лечение, просто по анализу ДНК».

Ученые подчеркивают, что пока речь идет о предварительных результатах, и для подтверждения нужны более масштабные исследования. Тем не менее, это может стать важным шагом к тому, чтобы подбирать лечение для каждого ребенка индивидуально, избегая неэффективных методов и трат времени.