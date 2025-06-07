Ученые открыли простой способ избежать выпадения волос

Потеря волос - это то, чего боятся многие мужчины. Но есть и хорошие новости: эксперты на шаг приблизились к способу лечения, который может помочь мужчинам сохранить свои кудри подольше. Японские исследователи выявили два растительных экстракта, которые, по-видимому, стимулируют рост волос.

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Кора феллодендрона - это толстая кора, произрастающая в тропических районах Азии, а чинпи - это высушенная на солнце кожура мандарина, пишет Daily Mail, подчеркивая, что оба этих растительных экстракта уже доступны по всему миру и не будут стоить дорого.

"Растительные экстракты коры феллодендрона и чинпи способствуют выработке плацентарного фактора роста (PlGF), который участвует в росте волос, - пояснили в Rohto Pharmaceutical Co. – Ожидается, что эта технология будет применяться не только для волос, но и для ресниц и других областей. Мы продолжим наши исследования, чтобы сделать волосы еще более здоровыми".

Только в Великобритании, по оценкам, более 15,4 миллионов человек страдают от выпадения волос, отмечает Daily Mail. В мире существует несколько вариантов исправления ситуации с облысением - от париков до местного лечения. Однако многие из этих способов являются дорогостоящими, и лишь немногие из них эффективны на 100 процентов.

В своем новом исследовании команда Rohto Pharmaceutical Co задалась целью найти доступное решение.

"Чтобы помочь клиентам с проблемами волос, независимо от пола или возраста, мы на протяжении многих лет проводили исследования по уходу за волосами и выпустили продукты с различными подходами, такие как средства для роста волос и их восстановления, в дополнение к очищающим средствам, таким как шампуни. В последние годы рынок средств для роста и восстановления волос развивается успешно, но мы считаем, что люди с проблемами волос не могут свободно выбирать продукты из-за различных факторов, таких как ингредиенты, цена и эффективность", - пояснили в команде.

Исследователи решили сосредоточиться на плацентарном факторе роста (PlGF), пишет Daily Mail. Это белок, вырабатываемый клетками дермальных сосочков, который, как известно, играет важную роль в формировании волос в нижней части волосяного фолликула.

"По сравнению с другими факторами роста, было меньше сообщений о влиянии этого фактора на волосы, но мы быстро обратили внимание на его потенциал и с тех пор проводим исследования в этой области", - пояснили японские исследователи.

Команда протестировала несколько растительных экстрактов, чтобы выяснить, может ли какой-либо из них увеличить выработку PlGF, и обнаружила, что кора феллодендрона и цитрусовый чинпи обладают таким эффектом.

"Когда экстракт коры феллодендрона или цитрусовый экстракт чинпи добавляли к клеткам волосяных сосочков человека, они вырабатывали примерно в 2,1 и 2,2 раза больше PlGF, соответственно, чем клетки, которые не получали экстракт", - пояснили ученые.

Теперь команда планирует применить результаты исследования для разработки средств для роста волос для мужчин и женщин.

Для людей совершенно нормально терять небольшое количество волос, поскольку они восстанавливаются сами по себе, и в среднем люди могут терять от 50 до 100 волосков в день, отмечает Daily Mail. Однако, если люди начинают терять целые участки волос или их большие количества, это может быть более тревожным и потенциально признаком чего-то серьезного.

Облысение - распространенная причина выпадения волос с возрастом. По данным Британской ассоциации дерматологов, по крайней мере половина мужчин старше 50 лет с возрастом частично теряют волосы. Женщины тоже могут терять волосы с возрастом, напоминает Daily Mail.

Другие, более серьезные причины выпадения волос включают стресс, лечение рака, такое как химиотерапия или лучевая терапия, потерю веса или дефицит железа. Однако в большинстве случаев выпадение волос носит временный характер, и можно ожидать, что они отрастут снова. К конкретным заболеваниям, вызывающим выпадение волос, относятся алопеция, нарушение иммунной системы; недостаточная или избыточная активность щитовидной железы; состояние кожи, связанное с красным плоским лишаем или лимфомой Ходжкина, разновидностью рака. Людям следует обратиться к врачу, если их волосы начинают выпадать клочьями, выпадают внезапно, если кожа головы чешется или горит, а также если выпадение волос вызывает у них сильный стресс.