Найдена связь между оливковым маслом в рационе и ожирением

Недавние научные исследования проливают свет на потенциальные риски, связанные с потреблением продуктов, богатых олеиновой кислотой — мононенасыщенной жирной кислотой, которая широко содержится в оливковом масле. В то время как оливковое масло традиционно считается полезным продуктом для здоровья сердца, новые данные свидетельствуют о том, что избыток олеиновой кислоты в рационе может стимулировать рост жировых клеток и способствовать развитию ожирения.

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Исследование, проведенное группой американских ученых, выявило, что высокая концентрация олеиновой кислоты активирует определенные сигнальные пути в клетках-предшественниках жировых клеток. В частности, повышенная активность белка AKT2 и снижение активности регулятора LXR способствуют ускоренному делению и росту новых жировых клеток.

Эксперименты на мышах показали, что диеты, обогащенные олеиновой кислотой, вызывают увеличение количества жировых клеток, что создает большую емкость для хранения избыточных питательных веществ. В результате, при переедании или избытке калорий, организм быстрее превращает излишки в жир, что увеличивает риск ожирения и связанных с ним заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые болезни.

Исследователь Майкл Рудольф объясняет, что в последние десятилетия состав рациона человека значительно изменился. В эпоху массового потребления фаст-фуда и продуктов с высоким содержанием жиров, особенно олеиновой кислоты, увеличилась вероятность развития ожирения. Он подчеркивает, что важно не только количество потребляемых жиров, но и их качество и состав.

«Когда мы говорим о жирах, важно учитывать их молекулярную структуру и влияние на клетки организма, — отмечает Рудольф. — Олеиновая кислота, как и другие жирные кислоты, может играть двойственную роль: в умеренных количествах она полезна, а в избытке — стимулирует рост жировых клеток и способствует накоплению жира».

Одной из сложностей стало то, что в повседневном рационе человек обычно потребляет смесь различных жиров, что затрудняет точное определение их влияния. Например, сливки в кофе, салатные заправки, мясо и выпечка — все это содержит разные виды жиров, в том числе и олеиновую кислоту.

Тем не менее, ученые предупреждают, что при ограниченном доступе к разнообразным продуктам и преобладании фаст-фуда, содержание олеиновой кислоты в пище может значительно возрастать. В таких условиях риск развития ожирения и связанных заболеваний увеличивается.

«Баланс — ключ к здоровью. Умеренное потребление жиров из различных источников помогает снизить риск негативных эффектов, связанных с высоким уровнем олеиновой кислоты», — отмечает исследователь.

Также он подчеркивает, что для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям или диабету особенно важно контролировать уровень потребляемых жиров.