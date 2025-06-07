Исследование показало, что люди по-разному воспринимают фоновый шум

Ученые из 25 лабораторий в 10 странах провели масштабное исследование, которое подтвердило, что у людей разные способности воспринимать фоновый шум. Результаты работы опубликованы в журнале Royal Society Open Science. Ранее, десять лет назад, была проведена похожая работа, но она основывалась всего на пяти участниках, каждый из которых проходил длительное испытание. Тогда ученые предположили, что способность различать фоновые звуки зависит от окружающего шума.

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Инициатор нового исследования, профессор Джонатан Пилл из Северо-Восточного университета, решил проверить и расширить эти выводы. Для этого он пригласил другие научные группы со всего мира и внимательно изучил методику предыдущей работы, включая звуки и программы, используемые в эксперименте. Благодаря сотрудничеству и обмену информацией исследователи смогли воспроизвести эксперимент на значительно большем числе участников — 149 человек.

В ходе эксперимента участникам предлагалось слушать последовательность шумов, меняющихся по громкости, а затем фиксировать, когда они слышат короткий сигнал — «бип». Целью было определить, с какого момента человек начинает различать звуки в шуме. Итоговое исследование подтвердило, что восприятие шума действительно меняется в зависимости от того, что человек слышал ранее. Также выяснилось, что у разных людей эта способность сильно различается.