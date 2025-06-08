Ученые выяснили, как употребление кофе влияет на старение у женщин

Эксперт рассказала, как получить от кофе максимум пользы. Она посоветовала пить свежесваренный кофе, пропущенный через фильтр.

Недавнее исследование зарубежных ученых доказало пользу кофе, в частности для женщин. Употребление этого напитка способствует активному долголетию.

Научная работа охватила данные десятков тысяч женщин за 30 лет. Как выяснилось, что регулярно употребляющие кофе с кофеином в среднем возрасте чаще сохраняли здоровье, активность и ясность ума в старости. Представительницы прекрасного пола, выпивавшие около трех чашек кофе в день, имели больше шансов стареть без серьезных болезней.

Чай, газировка и бескофеиновый кофе такого эффекта не дали.

Эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова в своем Telegram-канале подчеркнула, что кофе не является панацеей.

Эксперт рассказала, как получить от кофе максимум пользы. Она посоветовала пить свежесваренный кофе, пропущенный через фильтр. Не стоит добавлять в напиток молоко, сахар, сироп. Кофе важно употреблять не на голодный желудок, а через час после приема пищи, лекарств и витаминов.

Кофе желательно пить в первой половине дня, а не перед сном, и запивать его стаканом обычной воды, чтобы избежать обезвоживания, добавила врач.

Ранее ученые выяснили, что кофе на ночь заставляет работать мозг на износ даже во сне.