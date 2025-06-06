Стало известно, что эффективнее: бег трусцой или прыжки на батуте

Исследование, проведённое агентством в 1980 году, показало, что десятиминутная тренировка с прыжками обеспечивает на 68% большую эффективность по сравнению с 30-минутным бегом трусцой. В эксперименте участвовали восемь добровольцев в возрасте от 19 до 26 лет. Участники выполняли упражнения на беговой дорожке и батуте, а специалисты фиксировали данные о частоте сердечных сокращений, объёме потреблённого кислорода и уровнях механического ускорения.

© runews24.ru

Результаты показали, что при одинаковых показателях сердечной и дыхательной активности, биомеханическая нагрузка при прыжках на батуте была значительно выше. Это означало, что мышцы, суставы и кости испытывали большую стимуляцию, несмотря на сходные кардионагрузки.

По мнению специалистов, нестабильная поверхность батута и вертикальные усилия создают более мощный тренировочный эффект. Это делает такие тренировки эффективной альтернативой для тех, кто хочет сэкономить время, но не потерять результат. Кроме того, мини-батуты становятся всё популярнее, несмотря на то, что традиционно ассоциировались с детскими развлечениями, сообщает издание Pravda.Ru.

Ранее офтальмолог предупредила об опасности плавания в линзах летом. Также врачи Новосибирска выразили обеспокоенность ростом случаев гепатита А.