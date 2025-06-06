У Ozempic обнаружили угрожающий зрению побочный эффект

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) обнаружило редкий побочный эффект у препарата Ozempic, приводящий к потере зрения.

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«Комитет по безопасности EMA (PRAC) завершил рассмотрение лекарственных препаратов, содержащих семаглутид, в связи с опасениями по поводу возможного повышенного риска развития неартериальной передней ишемической оптической нейропатии (НПИОН) - заболевания глаз, которое может привести к потере зрения. Семаглутид <...> является активным веществом в некоторых лекарственных препаратах, используемых для лечения диабета и ожирения, а именно в препаратах Ozempic, Rybelsus и Wegovy», — говорится в сообщении на официальном сайте EMA.

Рекомендации PRAC будут направлены в Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (CHMP). Мнение CHMP будет затем доведено до сведения Еврокомиссии, которая вынесет окончательное решение по этому вопросу, отмечается в сообщении.

17 декабря 2024 года Университет Южной Дании сообщил, что исследователи обнаружили возможную связь между использованием Ozempic и заболеванием глаз. По их информации, число случаев НПИОН выросло с 60-70 до 150 в год. Исследование, проведенное экспертами, доказало, что у людей с диабетом II типа, принимающими Ozempic, вероятность развития НПИОН была в два раза выше, чем у тех, кто принимал другие препараты. На этом фоне датское агентство по лекарственным препаратам обратилось в ЕС с просьбой более внимательно изучить возможную связь между использованием препарата от диабета и заболеванием глаз.