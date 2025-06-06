Ученые выяснили, какой продукт помогает в борьбе с болезнями сердца

Ученые заявили о пользе фасоли в борьбе с болезнями сердца и повышенным холестерином. К такому выводу пришли ученые из Иллинойсского технологического института, проведя эксперимент с участием 72 человек с преддиабетом.

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В рамках исследования одна группа добровольцев употребляла нут, а вторая – черную фасоль. В результате в первой группе у испытуемых значительно снизился общий холестерин. У второй группы - уменьшился уровень маркера воспаления — интерлейкина-6. Однако изменений в уровне глюкозы не наблюдалось.

Ученые пришли к выводу, что фасоль может улучшить показатели липидного обмена и хронического воспаления, которым часто страдают люди с преддиабетом.

Поэтому они уверены, всего одной порции фасоли в день достаточно, чтобы снизить холестерин в крови и риск сердечных патологий.

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