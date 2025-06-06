Ученые оценили вред микропластика на органы с помощью мышей

Исследование, представленное на ежегодной конференции Американского общества по вопросам питания, показало у мышей, которых кормили микрокусочками полистирола, метаболические нарушения и признаки повреждения органов. Однако оценить риск для людей пока сложно.

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Ученые уже обнаружили микропластик в крови, грудном молоке и даже мозге человека. Микро- и нанопластик есть везде, но о воздействии этих материалов на здоровье людей пока известно крайне мало. Исследования на животных дают некоторые подсказки. У мышей микропластик может вызывать воспаление, снижать качество спермы и нарушать микробиом кишечника.

В новом исследовании оценивалось влияние на метаболизм. Ученые сконцентрировались на полистироле — очень распространенном пластике (его используют в контейнерах для еды; лотки для мяса и пр.; разновидность полистирола, например, это пенопласт). Они кормили мышей наночастицами полистирола ежедневно из расчета 60 мг на кг веса в день.

После семи недель у мышей обнаружились значительные изменения в здоровье. Кишечник стал более проницаемым, в печени появились признаки повреждения, а также трудности с усвоением глюкозы, что может привести к инсулинорезистентности и метаболическим заболеваниям, таким как диабет II типа.

Сложно сказать, каким образом наночастицы вызывают подобные проблемы. Возможно, они физически взаимодействуют с тканями или выделяют вредные химические вещества. Пластики могут содержать химикаты, известные своим влиянием на регулирование уровня сахара в крови, такие как бисфенол А, фталаты и ПФАС. Есть вероятность, что микро- и нанопластики выступают как транспортные средства для этих химикатов.