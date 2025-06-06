Выявлена польза диеты без снижения веса

В European Journal of Preventive Cardiology опубликовано исследование, которое радикально меняет представление о роли диеты. Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения и Университета Бен-Гуриона доказали: даже если человек не худеет, соблюдение здорового рациона приносит ощутимую пользу для сердца и обмена веществ.

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Авторы проанализировали данные 761 взрослого с абдоминальным ожирением, участвовавших в трех крупных клинических испытаниях. Участники в течение 18–24 месяцев придерживались различных здоровых диет — средиземноморской, зеленой средиземноморской, низкожировой и низкоуглеводной. Почти треть из них не потеряла вес вовсе, но при этом улучшились важнейшие биомаркеры: повысился уровень «хорошего» холестерина, снизился уровень лептина (гормона голода) и уменьшилось количество висцерального жира, опасного для органов.

«Мы привыкли считать, что здоровье — это всегда про снижение веса. Но даже если вес не уходит, метаболизм может улучшиться. Это не провал, а доказательство эффективности здорового питания», — комментирует Анат Ясколка-Меир, ведущий автор исследования.

Ученые также применили эпигенетический анализ и выявили 12 участков ДНК, по которым можно предсказать, как организм отреагирует на диету. Это означает, что устойчивость к снижению веса может быть биологической особенностью, а не следствием недостаточной силы воли. В будущем эти данные помогут разрабатывать индивидуальные диетические подходы — с упором не на цифры на весах, а на реальные внутренние улучшения.

Ранее специалисты предупредили, что соблюдение строгой низкокалорийной диеты может ухудшать психическое состояние. Согласно исследованию, такие ограничения особенно негативно сказываются на мужчинах и людях с лишним весом — у них чаще отмечаются тревожность, упадок сил и нарушения концентрации.