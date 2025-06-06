Обнаружен новый коронавирус с пандемическим потенциалом

Ученые из США выявили новый коронавирус HKU5-CoV-2 у летучих мышей в Китае. Исследование показало, что даже небольшая мутация может сделать его опасным для человека.

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Американские исследователи из Университета штата Вашингтон обнаружили в Китае новый коронавирус HKU5-CoV-2, способный спровоцировать глобальную вспышку. Патоген был выявлен у летучих мышей в регионе, где предположительно произошла утечка SARS-CoV-2.

Ученые установили, что HKU5-CoV-2 генетически близок к MERS – смертоносному вирусу с показателем летальности 34%. В ходе экспериментов они создали псевдовирусы, содержащие спайковый белок HKU5, но лишенные способности к репликации. Эти частицы ввели в клетки человека и летучих мышей, наблюдая за реакцией, пишет mir24.tv.

Клетки животных активно светились, подтверждая высокую восприимчивость к вирусу. Человеческие клетки почти не реагировали, однако, по данным Nature Communications, даже незначительная мутация в спайковом белке может позволить патогену связываться с рецепторами ACE2 в дыхательных путях. Это означает, что HKU5-CoV-2 находится в шаге от превращения в угрозу для человечества.