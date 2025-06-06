Предложен инновационный подход к снижению веса

Режим питания, адаптированный к хронотипу человека, способствует снижению веса, улучшению метаболического здоровья и кишечной микробиоты у людей с избыточным весом и ожирением, показало новое исследование.

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Данные рандомизированного исследования, представленные на конференции Nutrition 2025, свидетельствуют о том, что согласование режима питания с циркадным ритмом человека, или его хронотипом, может оптимизировать метаболические процессы, состав и функции кишечной микробиоты.

Учитывая масштабы проблемы ожирения, диета, адаптированная к хронотипу, может стать инновационным подходом к контролю веса. В этом исследовании впервые изучается вопрос о том, является ли диета, адаптированная к хронотипу, более эффективной, чем обычная диета с распределением калорий, для снижения веса, улучшения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и состава кишечной микрофлоры.

В данном четырёхмесячном открытом рандомизированном контролируемом исследовании 140 взрослых с избыточным весом/ожирением были распределены в две группы. Участники в первой группе соблюдали низкокалорийную диету, адаптированную к хронотипу, с учётом времени приёма пищи в соответствии с метаболическими пиками (утренний – «жаворонки» или вечерний – «совы»). Участникам из второй группы (контрольной) был предложен стандартизированный план низкокалорийного питания. Обе группы потребляли одинаковое количество калорий в день.

Исследователи не устанавливали строгих временных рамок для приёма пищи. Ограничения касались распределения потребления калоража в течение дня. «Жаворонки» потребляли примерно 80% своей суточной нормы энергии в первой половине дня (включая обед), в то время как «совы» потребляли большую часть во второй половине дня (также включая обед). Меню составлялось на основе принципов средиземноморской диеты, без периодов голодания.

Основным результатом было изменение веса. Второстепенными результатами были изменения в составе тела, биохимических показателях, составе кишечной микрофлоры и влияние на уровень холестерина.

Хотя в обеих группах наблюдалось значительное снижение веса, у «сов» снижение было более заметным (минус 3,7 кг) по сравнению с «жаворонками» (минус 3,2 кг) и контрольной группой (минус 2,5 кг). Процентное содержание жировой массы больше снизилось в экспериментальной группе (минус 2,8% у вечернего хронотипа и минус 1,6% у утреннего). В контрольной группе существенных изменений не наблюдалось (минус 0,5%).

В обеих группах отмечалось снижение общего уровня холестерина и уровня холестерина ЛПНП, но только у утреннего хронотипа наблюдалось значительное снижение уровня глюкозы (минус 2,9 мг/дл).

Анализ кишечной микрофлоры в экспериментальной группе выявил увеличение количества бактерий, вырабатывающих короткоцепочечные жирные кислоты, таких как Clostridiales vadin BB60, и уменьшение количества Nitrososphaeraceae, что сопровождалось увеличением выработки противовоспалительных короткоцепочечных жирных кислот, по сравнению с контрольной группой.

Диета, адаптированная к хронотипу, может быть более эффективной, чем стандартная низкокалорийная диета, для улучшения состава тела, профиля метаболических рисков и состава кишечной микробиоты у людей с избыточным весом/ожирением. Особенно это касается вечерних хронотипов, которые могут испытывать трудности при соблюдении традиционных диет, считают авторы. Для врачей учёт хронотипа пациента во время консультации по вопросам питания может стать практичным и легко применимым инструментом, уверены они.