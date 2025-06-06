Какие продукты помогут снизить кровяное давление

Учёные обнаружили, что флаван-3-ол в составе чая и шоколада может влиять на артериальное давление. Это может быть полезно при гипертонии.

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Метаанализ, результаты которого недавно были опубликованы в Европейском журнале профилактической кардиологии, представлял собой обзор 145 рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), изучающих воздействие флаван-3-олов на кровяное давление. Приняли участие в испытаниях 5205 человек. Среди них были и люди с диагнозами диабета, гипертонии, болезней сердца.

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Было обнаружено, что флаван-3-олы помогают в снижении артериального давления. Это вещество также содержится в винограде и яблоках.

Кристиан Хайсс, профессор сердечно-сосудистой медицины в Университете Суррея и автор нового отчёта, отметил: у людей с гипертонией степень снижения кровяного давления была такой же, как при приёма таблеток от давления. При этом у тех, кто имел низкое артериальное давление, степень его снижения была очень незначительной.

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