Найден участок мозга, отвечающий за различие фантазии и реальности

Ученые из Лондонского университетского колледжа (UCL) обнаружили, как мозг отличает воображаемое от реально увиденного. Исследование, опубликованное в журнале Neuron, выявило важную роль веретенообразной извилины — области мозга на нижней части височной доли.

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В эксперименте участвовали 26 человек. Им показывали на экране слабые визуальные узоры среди шумового фона и просили определить, есть ли там реальный рисунок. Одновременно участники должны были представить себе другой, воображаемый узор и оценить, насколько ярко они его видят.

Иногда настоящий узор не показывали вовсе. Однако когда воображаемый образ был особенно ярким и совпадал с ожидаемым, испытуемые чаще считали, что действительно видели что-то на экране — даже если его этого не было. Это говорит о том, что сильные образы в голове могут восприниматься как реальность.

Во время эксперимента исследователи фиксировали активность мозга с помощью МРТ. Они заметили: если в веретенообразной извилине наблюдалась сильная активность, участники чаще говорили, что узор был реальным, вне зависимости от того, было ли изображение на самом деле.

В норме при воображении эта область активируется слабее, чем при реальном восприятии. Но когда воображаемое слишком яркое, граница между фантазией и реальностью размывается.

Также была зафиксирована активность передней части островковой доли мозга, которая усиливалась вместе с веретенообразной извилиной, когда участники ошибочно принимали воображаемое за настоящее.